حسين لبيب: أدرس الترشح في إنتخابات الزمالك .. وأرفض رحيل زيزو

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة الزمالك أنه يدرس إمكانية ترشحه في إنتخابات الزمالك المرتقبة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم بإستقالة دماعية مساء أمس لوزارة الشباب والرياضة.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر فضائة “صدى البلد" : “ بالطبع أدرس الترشح في إنتخابات الزمالك المقبلة ”.

وتابع: “ لدي قائمة كاملة لخوض الإنتخابات تضم أسماء كبيرة من العيار الثقيل من رموز نادي الزمالك والتي تم إعدادها بصورة مشرفة للغاية ”.

وأردف: أطالب الجميع بالتكاتف ودعم المجلس القادم بعد إنتهاء الإنتخابات ".

وعن موقفه من رحيل أحمد زيزو نجم الفريق للشباب السعودي حال نجاحه في الإنتخابات المقبلة قال حسين لبيب: “ الزملم نادي قمة يبحث عن البطولات لذلك إن كنت رئيساً للنادي لن أسمح برحيل زيزو ”.

وأتم: “ لماذا أوافق على رحيله ثم نبدأ البحث فيما بعد عن لاعب مثله وهو متواجد معنا بالفعل ”.