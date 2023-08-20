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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حسين لبيب: أدرس الترشح في إنتخابات الزمالك .. وأرفض رحيل زيزو

حسين لبيب
حسين لبيب

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة الزمالك أنه يدرس إمكانية ترشحه في إنتخابات الزمالك المرتقبة.

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هل يكتب رحيل زيزو المحتمل فصلاً جديداً في مسلسل تفريغ الزمالك ؟

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم بإستقالة دماعية مساء أمس لوزارة الشباب والرياضة.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر فضائة “صدى البلد" : “ بالطبع أدرس الترشح في إنتخابات الزمالك المقبلة ”.

وتابع: “ لدي قائمة كاملة لخوض الإنتخابات تضم أسماء كبيرة من العيار الثقيل من رموز نادي الزمالك والتي تم إعدادها بصورة مشرفة للغاية ”.

وأردف:  أطالب الجميع بالتكاتف ودعم المجلس القادم بعد إنتهاء الإنتخابات ".

وعن موقفه من رحيل أحمد زيزو نجم الفريق للشباب السعودي حال نجاحه في الإنتخابات المقبلة قال حسين لبيب: “ الزملم نادي قمة يبحث عن البطولات لذلك إن كنت رئيساً للنادي لن أسمح برحيل زيزو ”.

وأتم: “ لماذا أوافق على رحيله ثم نبدأ البحث فيما بعد عن لاعب مثله وهو متواجد معنا بالفعل ”.