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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فنربخشه : لم نحسم موقفنا من إعارة عمر فايد

عمر فايد
عمر فايد

أكد صلاح الدين باقي مدير الكرة بنادي فنربخشه التركي أن عمر فايد لاعب الفريق المنتقل من المقاولون العرب ينتظره مستقبلا كبيرا.

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قال صلاح الدين باقي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر فايد لاعب رائع وينتظره مستقبل كبير مع فنربخشه وسيكون إضافة قوية للفريق"

أضاف: "فايد شارك بالفعل في التدريبات وذلك من أجل تأهيله بشكل مناسب ليصبح جاهزا للفترة المقبلة"

وواصل: " لم نحسم بعد إمكانية استمراره مع الفريق هذا الموسم أو انتقاله على سبيل الاعارة لأحد الفرق وسيكون القرار خلال أسبوع على أقصى تقدير سواء باستمراره او اعارته لأحد الأندية وهذا سيتوقف على قرار المدير الفني للفريق"

واختتم: "يوجد نسبة إعادة بيع لنادي المقاولون في حالة انتقاله ولكن لن نفصح عن هذه المعلومات للإعلام"

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