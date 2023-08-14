خاص.. تفاصيل صفقة انتقال عمر فايد لفنربشخة

وافق نادي المقاولون العرب على انتقال عمر فايد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى صفوف فنربخشة التركي.

ووصل عمر فايد لاعب المقاولون العرب إلى العاصمة التركية اسنطبول تمهيدا للانتقال لصفوف نادي فنربخشة التركي.

أكد مصدر بنادي المقاولون لـ الوفد أن انتقال عمر فايد إلى فنربخشة بصيغة البيع النهائي وليس الإعارة، بعدما وافق مجلس إدارة النادي على صفقة بيعه.

وتابع أن كافة التفاصيل سيتم عنها بشكل مفصل بعد إتمام اللاعب الشاب عمر فايد للكشف الطبي مع فريقه الجديد فنربخشة.

وعلمت الوفد وفق مصادرها الخاصة أن عمر فايد وصل منذ قليل لأسطنبول تمهيدا للانتقال لفنربشخة التركي.

ويستعد عمر فايد للخوض الفحوصات الطبية بالنادي التركي قبل التوقيع الرسمي مع نادي فنربخشة.

مصدر بنادي المقاولون العرب أكد ان مجلس ادارة النادي وافق على انتقال عمر فايد إلى الدوري التركي لأن سياسة النادي هي تصدير لاعبينا لأوروبا، رغبة في تكرار تجربة النجمين محمد صلاح والنني لاعبي الذئاب السابقين.