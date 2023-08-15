المقاولون العرب: عمر فايد يخضع للكشف الطبى فى فنربخشة التركى

قال المهندس محمد عادل، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون إن عمر فايد مدافع الفريق الأول لكرة القدم اقترب بشدة من الانتقال إلى صفوف فنربخشة التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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أكد المشرف على الكرة بفريق المقاولون العرب أن فنربخشة التركى وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات معهم للتعاقد مع عمر فايد لافتاً إلى أن اللاعب يتواجد حالياً فى تركيا للخضوع للكشف التركى وأنهاء كافة التفاصيل.

وأشار محمد عادل إلى أنه لا يبحث عن الماديات فى تسويق عمر فايد نجم الفريق ولكن ما يهمه مستقبل اللاعب فى الاحتراف الخارجى كما حدث مع محمد صلاح ومحمد الننى.

وتحدث عادل عن فترة إعدا فريق المقاولون فى النموسم الجديد قائلا:" معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد سيكون فى العين السخنة وبعدها يعود الفريق للتدريبات الجماعية وقوام الموسم الماضى محترم جدا والكابتن شوقى حافظ عليه والتدعيم سيكون فى أضيق الحدود وسنرى لاعبين مميزين فى الفريق بالموسم المقبل سيلفتوا الأنظار".

وعن دورى المحترفين المزمع تطبيقه فى الموسم المقبل قال:" إن لم يجد التمويل الكافى لن يؤدى الغرض"