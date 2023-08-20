تعالج الإمساك من دون أدوية.. أسهل وصفة لتحضر مربى التين خطوة بخطوة

التين من أشهى وألذ الفواكه الصيفية المحببة إلى قلب الجميع سواء كان طازجًا أو مجففًا، كما يوصى الأطباء بتناول من 4-5 حبات منها يوميًا، بسبب فوائده الصحية المذهلة، فهو يعزز صحة القلب، ويحارب الإمساك، ويسيطر على ضغط الدم.

وصفة مربى التين

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير مربى التين اللذيذة، لكي تقدميها لأطفالك فى لانش بوكس المدرسة من أجل تغذية صحية سليمة.

مربى التين

مقادير مربى التين

2 كيلو تين

كيلو سكر

2 عود قرفة

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون

مربى التين

طريقة تحضير مربى التين

غسل التين جيدًا ثم تصفيته من الماء تمامًا، وتقطيعه مكعبات.

ضعي مكعبات التين مع السكر في طبق كبير، واتركيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يخرج كل ما به من سوائل ويختلط بالسكر

ضعي خليط المربى والسكر مع السوائل في حلة كبيرة الحجم ثم أضيفي أعواد القرنفل و ملح الليمون، واتركي الخليط على نار متوسطة حتى يغلي ثم خفضي درجة الحرارة لنار هادئة لمدة ثلث ساعة حتى تحصلين على مربى التين بقوام يشبه قوام الجيلي

اتركي مربي التين حتى تبرد ثم قدميها ، أو احفظيها في برطمان زجاجي لحين الاستخدام، وبألف هنا وشفا.