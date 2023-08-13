محشي التين الشوكي وجبة السوشيال ميديا.. "لما تعزم حد مش طايقة"

انتشر خلال الساعات الأخير عددًا من الصور، والتي تظهر ابتكار وجبة جديدة مصنوعة من التين الشوكي وجاءت عبارة عن "محشي التين الشوكي"، وكانت الصور المنتشرة عبارة عن كمية من التين الشوكي المحشو بالأرز وخلطة المحشى المعروفة ومضاف عليه صلصة حمراء ومطهو على البوتاجاز.

محشي التين الشوكي يغزو السوشيال ميديا

وتسببت هذه الصور التي انتشرت بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إثارة الدهشة والسخرية لدى رواد السوشيال ميديا.

محشي التين الشوكي

محشي التين الشوكي

تساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الطريقة التي من الممكن أن تفكر فيه سيدة في حشو التين الشوكى بالأرز، وكان هناك مجموعة أخرى حملوا هذه الصور على محمل الهزار وانتشرت عبارات السخرية.

وتحدث البعض على الطريقة التي من الممكن أن يتم طهي بيها "محشي التين الشوكي"، وسخر البعض، بأنه من الممكن طهي هذه الوجبة لمن لا نحبهم أو نشعر بالارتياح معهم.

ولم يكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها طهي قشر التين الشوكي، حيث إن هناك وجبة في إسبانيا، تعتمد في مكوناتها على قشر التين الشوكى، وهو حشو قشر التين الشوكى بالجبن الإسباني.