محمد الحلو يدافع عن نفسه بعد مهاجمته بسبب "عمار يا سعودية" ( فيديو)

رد الفنان محمد الحلو، على انتقاده بسبب تبديل كلمات أغنيته الشهيرة إلى "عمار يا سعودية"، خلال الحفل الغنائي الذي أحياه ضمن فاعليات “كاسيت 90”، بمدينة جدة في السعودية.

وقال محمد الحلو في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع عبر فضائية etc،مساء اليوم: "الناس اتهمتني إني غيرت عمار يا إسكندرية، بعمار يا سعودية، وهذا جزء مقتطع من الحقيقة، لكن في بداية الحفل، غنيت "عمار يا إسكندرية"، ورردها "الكورال".

غنيت "عمارة يا سعودية"، من باب المجاملة والشكر على حسن الاستقبال

وأوضح أنه استُقبل بحفاوة وكرم بالغ من الجمهور السعودي، وأُحرجت ألا أرد هذه الحفاوة، فقلت "عمارة يا سعودية"، من باب المجاملة والترحيب والشكر على حسن الاستقبال، وصدرت من قلبي؛ كرد فعل سريع، دون التخطيط المسبق له، أو تغيير للأغنية الأصلية.

وأضاف المطرب محمدالحلو أن جمهور السوشيال ميديا هاجمني دون معرفة الحقيقة الكاملة، وظُلمت جدا منهم.

وكشف أن اختفائه خلال الفترة الماضية، كان بسبب مرضه، ومشكلة في قدمه منعته من الظهور، إلا أن حالته الصحية تتحسن، وخلال الفترة المقبلة سيسعى للعودة إلى الساحة الفنية بقوة.