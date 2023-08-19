محمد الحلو يشعل غضب المصريين بدبلوماسيته| وابنه يرد بجرأة: فين العيب والحرام؟ (القصة كاملة)

خرج حمادة الحلو، نجل المطرب محمد الحلو، عن صمته ليرد على الهجوم العنيف الذي تعرض له من الجمهور، بعد مشاركته أمس الأربعاء في حفل كاسيت 90 بجدة في المملكة العربية السعودية، واستبداله كلمات أغنية "عمار يا إسكندرية" ليغنيها "عمار يا سعودية"، الأمر الذي وضعه في مرمى النيران خلال الساعات الأخيرة الماضية.

نجل محمد الحلو يفتح النار على منتقدي والده بسبب “عمار يا سعودية”:

أعرب حمادة الحلو عن استيائه الشديد من الهجوم على والده بسبب استبدال كلمات أغنيته "عمار يا إسكندرية"، لتكون "عمار يا سعودية"، تعبيرًا عن حبه للمملكة العربية السعودية، وتكريمًا لها لكونه يُغني على أراضيها، حيث قال: "فين الكلمة العيب، أو الحرام اللي قالها، السعودية أخواتنا وهو حب يقدر الناس زي ما قدروه".

محمد الحلو

وأضاف نجل محمد الحلو: "أول حاجة قال عمار يا إسكندرية وبعدين قال عمار يا سعودية، وطالما الناس بتزعل من تمجيد الفنانين والمطربين للسعودية في كل حفل يحيوه هناك، بتروحوا تشتغلوا هناك ليه؟!".

محمد الحلو عن أزمة “عمار يا سعودية” في حفل كاسيت 90: هرد في الوقت المناسب:

بدوره، صرح الفنان محمد الحلو بأنه سيعلق على كم الهجوم العنيف الذي تعرض له من الجمهور بعد استبداله كلمات أغنية "عمار يا إسكندرية"، خلال حفل كاسيت 90 في السعودية، ولكن في الوقت الذي يراه مناسبًا للرد، والذي من المقرر أن يكون خلال الفترة المقبلة، حتى تهدأ الأزمة.

محمد الحلو

حفل كاسيت :90

خطف المطرب محمد الحلو قلوب جمهوره وعُشاقه، أمس الجمعة، أثناء إحيائه حفل كاسيت 90، بجدة في المملكة العربية السعودية، الذي نظمته هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة مميزة من نجوم التسعينات، وهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وهشام عباس، ومحمد محيي وسيمون، وحسام حسني، وخالد عجاج.

جدير بالذكر أن أغنية "عمار يا إسكندرية" هي تتر المسلسل الشهير "زيزينيا"، وهي من كلمات الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، ومن ألحان الراحل الموسيقار عمار الشريعي.

محمد الحلو في حفل كاسيت 90

تركي آل الشيخ يُعلن عن إعادة حفل كاسيت 90 بموسم الرياض قريبًا:

على صعيد آخر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إعادة حفل كاسيت 90 في موسم الرياض قريبًا، بعد النجاح الجماهيري الضخم الذي شهده الحفل في جميع أنحاء العالم، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

تركي آل الشيخ عبر فيسبوك

وكتب تركي آل الشيخ: "سعيد بالنجاح الذي تحقق لحفلة كاسيت 90 التي أعادت ذكرياتنا الجميلة مع كوكبة رائعة من النجوم، ونتيجة لهذا النجاح وتقديرًا لهؤلاء النجوم، تقرر إعادة الحفل على نطاق أوسع في موسم الرياض، بالإضافة للاستفادة من نجوم الحفل في حفلات أخرى فردية"، مؤكدًا أن هيئة الترفيه داعمة للإبداع أينما كان.