وفاء مكي تفجر مفاجأة بعد عودتها للساحة الفنية من جديد (تفاصيل)

أثارت الفنانة وفاء مكي جدلاً كبيراً، بعدما فجرت مفاجأة جديدة لجمهورها بعد أن قررت العودة إلى الساحة الفنية بقوة، حيث أعلنت بالفعل عن خوضها تجربة الغناء واستعدادها لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "فرحة عمري"، والتي تواصل حالياً التحضير لها، استعداداً لبدء تسجيلها.

وفاء مكي

وفاء مكي "أقوم حالياً بالتجهيز لأغنية وعمل تلفزيوني"

كشفت وفاء مكي من خلال تصريحات لها قائلة: "أقوم حالياً بالتجهيز للأغنية، بالإضافة إلى عمل تليفزيوني جديد لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيله حالياً.

وفاء مكي

وفاء مكي تهاجم منتقديها "ليست المرة الأولى"

أضافت وفاء مكي معلقا: "أقول لمنتقدي تقديمي عمل غنائي، إنها ليست المرة الأولى التى أقدم فيها أغنية، فسبق أن قدمت أغنية فى أحد الأعمال التليفزيونية من ألحان الموسيقار الكبير محمد سلطان.

وفاء مكي



تابعت وفاء مكي حدثيها: "إذا كان صوتي حلو أعمل إيه يعني".

من ناحية اخري،يذكر أن وفاء مكي اختفت عن الأعمال الفنية وجلسات التصوير التى تخضع لها الممثلات والمطربات بين الحين والآخر بعد الواقعة القضائية الشهيرة لها، إلا أنها عادت لتلفت الأنظار إليها بقوة وذلك بجلسة تصوير ظهرت فيها بملامح مشرقة وخسارة واضحة في الوزن، لتكشف بعدها عن خضوعها لعملية تكميم معدة.