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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يحقق أول انتصار له في الدوري الاسباني على حساب قادش

برشلونة وقادش
برشلونة وقادش

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على نظيره فريق قادش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الاسباني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

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سجل المباريات بين برشلونة وقادش في الدوري الأسباني

وتقدم برشلونة بالهدف الاول عن طريق نجمه بيدور لوبيز بعد تمريرة من جوندوجان لتسكن شباك قادش في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني من المباراة. 

وفي الدقيقة 94 من الوقت الإضافي من عمر المباراة سجل توريس هدف التقدم الثاني للبارسا بعد انطلاقة من منتصف الملعب لينفرد بحارس قادش.

وبهذا الفوز  يحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى الاسباني برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد قادش في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط. 

وكان برشلونة تعادل سلبيا مع خيتافي في الجولة الافتتاحية من عمر الليجا.

تشكيل برشلونة 

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.
في خط الدفاع: جوليس كوندي، كريستينسن، بالدي، أوريول روميو.
خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري، جافي.
في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

 

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