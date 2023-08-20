انسوا الماضي.. أحمد موسى يكشف موعد إعلان مجلس الزمالك الجديد (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مصير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد استقالة مجلس إدارة النادي بالكامل، قائلًا: "الخطوة والإجراء المقبل بشأن نادي الزمالك في يد وزير الشباب والرياضة".

وأوضح موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" القرار لن يصدر قبل 5 أيام، ويمكن الحديث في ذلك بداية من الأسبوع المقبل وسيكون قرار في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره.

افتحوا صفحة جديدة وانسوا الماضي:

وأضاف "انتخابات نادي الزمالك ستكون قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل ومن يريد الترشح فليتفضل"، معقبًا: "من يريد تجهيز قائمته يفعل من الآن ومن يريد تجهيز خطته فليفعل وليذهب للجلوس للحوار مع الجمعية العمومية للنادي افتحوا صفحة جديدة وانسوا الماضي.

ووجه أحمد موسى، الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق على جهوده خلال الفترة الماضية، وذلك بعد قبول استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل مديرية الشباب والرياضة.