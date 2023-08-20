لمناهضة ختان الإناث .. عرض فيلم تسجيلي بعنوان "عزيزتى ورد " بملوى

تابعت إدارة الشباب والرياضة بملوي جنوب محافظة المنيا ، عرض فيلم تسجيلى بعنوان " عزيزتى ورد" للشباب والفتيات أعضاء نادى سكان مركز شباب ناصر ملوى ، وشارك عدد كبير من الشباب والفتيات، وذلك من خلال مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية.

وتم التنفيذ بمشاركة شباب مركز شباب ناصر ملوى بإدارة الشباب والرياضة بملوى، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، برفع الوعى بأهمية القضية السكانية، وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه ضمن مشروع الأندية السكانية، والتى تهدف إلى خلق جيل قوي البنية جسمانيا وعقليا، وتحقيق حياة أفضل لجميع فئات المجتمع ، ومناهضة الأفكار الأسرية السيئة ، وقد عرض الفيلم قضية ختان الإناث والزواج المبكر، جدير بالذكر، أن هذا النشاط هو أحد أنشطة خطة الاندية السكانية بإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ولا يزال العمل مستمر ليمتد إلى جميع فروع أندية السكان الثمانية وعشرون ، بإدارات الشباب والرياضة الفرعية.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة مندي عكاشة ووكيل الشباب بالمديرية ، دكتورة سوسن فرغلي ، وتحت إشراف مدير عام إدارة الشباب بالمديرية بقيادة مدحت موريس ، ومنسق مشروع أندية السكان غادة محيي محمد ، ومتابعة تنفيذ الدكتور رجب عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بملوى