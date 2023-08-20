أخر التطورات ملف رحيل زيزو عن الزمالك

شهدت الساعات الأخيره ظهور تفاصيل جديده في ملف رحيل النجم أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك عن صفوف الفريق، والانتقال للدوري السعودي عبر بوابة نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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عرض جديد يقرب زيزو من الرحيل عن الزمالك

يرغب زيزو في الرحيل عن الزمالك والانتقال لخوض تجربه جديده في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي، وأن اللاعب يرى أن عرض نادي الشباب جيد، وستشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين والد اللاعب مع اللجنة المقبلة، من أجل الحديث حول الموافقة على العرض المقدم من النادي السعودي.

ينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف عام 2025، ويتبقى له موسمين مع الفارس الأبيض، وحتى الآن يتلقى اللاعب اتصالات من نادي الشباب الرابغ في التعاقد معه، ومن المقرر ان تشهد الفترة المقبلة عرض جديد من النادي السعودي لإقناع الأبيض بالموافقة على العرض.

موقف الزمالك من رحيل زيزو

رفض نادي الزمالك رحيل أحمد زيزو عن صفوف الفريق، بالإضافة إلى رفض أوسوريو رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة لأهمية اللاعب في قائمة الأبيض.