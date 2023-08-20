عاجل
الزعيم يختفي عن الأنظار ويغلق هواتفه المحمولة ومناشدات عاجلة من الفنانين.. فيديو مواطنو كوريا الشمالية يفرون للملاجئ هربًا من القنبلة النووية.. الأربعاء
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أخر التطورات ملف رحيل زيزو عن الزمالك

أحمد سيد زيزو لاعب
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

شهدت الساعات الأخيره ظهور تفاصيل جديده في ملف رحيل النجم أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك عن صفوف الفريق، والانتقال للدوري السعودي عبر بوابة نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اقرأ ايضًا ..

txt

اجتماع عاجل في الشباب السعودي بسبب تمبكتي

txt

الأزمات وقلة التدعيم يحولان الشباب من منافس قاري لبداية مقلقه

عرض جديد يقرب زيزو من الرحيل عن الزمالك

يرغب زيزو في الرحيل عن الزمالك والانتقال لخوض تجربه جديده في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي، وأن اللاعب يرى أن عرض نادي الشباب جيد، وستشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين والد اللاعب مع اللجنة المقبلة، من أجل الحديث حول الموافقة على العرض المقدم من النادي السعودي.

ينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف عام 2025، ويتبقى له موسمين مع الفارس الأبيض، وحتى الآن يتلقى اللاعب اتصالات من نادي الشباب الرابغ في التعاقد معه، ومن المقرر ان تشهد الفترة المقبلة عرض جديد من النادي السعودي لإقناع الأبيض بالموافقة على العرض.

موقف الزمالك من رحيل زيزو

رفض نادي الزمالك رحيل أحمد زيزو عن صفوف الفريق، بالإضافة إلى رفض أوسوريو رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة لأهمية اللاعب في قائمة الأبيض.