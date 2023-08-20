اجتماع عاجل في الشباب السعودي بسبب تمبكتي

يجتمع الأعضاء الذهبيين لنادي الشباب السعودي اليوم في مقر النادي، من أجل الحديث حول موقف المدافع السعودي الدولي حسان تمبكتي من العروض المقدمه له، وموقفه من الرحيل أو البقاء في الفترة المقبلة بعد العروض التي انهالت على اللاعب.

اجتماع في نادي الشباب بسبب حسان تمبكتي

يستهدف اجتماع الأعضاء الذهبيين في نادي الشباب منع حسان تمبكتي من الرحيل عن صفوف الفريق، بالرغم من وجود عرض قوي من نادي الهلال، بالإضافة إلى عروض النصر والاتحاد للتعاقد مع اللاعب.

ينتهي عقد حسان تمبكتي مع نادي الشباب في 30 يونيو من عام 2027، ويتبقى له 4 مواسم مع الليوث، والتي تصعب موقفه من الرحيل إذا كان يرغب في ذلك.

عرض ضخم من الهلال مقابل موقف الشباب

يستعد نادي الهلال لتقديم عرض قوية لنادي الشباب لإقناعه بالموافقة على انتقال حسان تمبكتي لأزرق الرياض، وسيكون الزعيم مستعد لتقديم مبلغ يصل إلى 150 مليون ريال من أجل سرعة حسم الصفقة في الفترة الحالية.

حتى الآن لم يعلن نادي الشباب المبلغ المطلوب للموافقة على رحيل تمبكتي عن صفوف الفريق، أو حتى موافقته على رحيل اللاعب لأي نادي.