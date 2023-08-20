الرئيس الشيشاني يُعلن عن خسائر كبيرة تكبدها الجيش الأوكراني

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اليوم الأحد، عن التصدي لهجمات أوكرانية في محور أوريخوف بمقاطعة زابوريجيا، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر كبيرة حيث دمرت قوات "أحمد" الجنوبية عشرات المعدات العسكرية التابعة لقوات العدو.

وكتب الرئيس الشيشاني عبر "تلغرام": "هنالك تجمهر كبير لقوى حلف الناتو والمعدات العسكرية الغربية في محور أوريخوف، وتمكنت قواتنا من التصدي لهجمات النازيين الأوكرانيين بنجاح".

وأضاف الرئيس الشيشاني: "تشارك وحدة الطائرات المسيرة في كتيبة "أحمد" الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية نتائج أعمالها، وتمكن رجالنا من الاستحواذ على عشرات معدات العدو المدمرة، وهذا في اتجاه أوريخوف فقط".

وأشار رئيس الشيشان إلى أن قوات كييف تعاود في كل مرة السير بنفس النهج وتتكبد المزيد من الخسائر الكبيرة في ذات الاتجاهات.

ونشر الرئيس الشيشاني قديروف مقطع فيديو من الجبهة يوثق المعدات الغربية، وعلق عليه بالقول: "بالرغم من جميع الجهود التي يبذلها العدو، والمصاعب التي لا مفر منها في الجبهة، فإن جنود كتيبة "أحمد" الجنوبية بقيادة موسى بورزييف، سيبقون في موقعهم طالما اقتضت الحاجة لذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 900 جندي في أوكرانيا على مختلف المحاور، وصد قواتها 8 هجمات على محور زابوريجيا وإسقاط 23 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عن سير عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إن القوات الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، مؤكة القضاء على 60 عسكريا.

وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.

وفي زابوريجيا، صدت القوات الروسية 8 هجمات شنتها أوكرانيا، وكبدت العدو 135 قتيلا.

كما تم القضاء على حوالي 70 عسكريا أوكرانيا، على محور كراسنو ليمان.

وأضاف الوزارة في بيانها أن القوات الروسية قضت على 30 جنديا ودمرت مستودع ذخيرة، في محور خيرسون.

وفي اتجاه دونيتسك صدت القوات الروسية هجمات الجيش الأوكراني وكبدته 280 جنديا، كما دمرت القوات الروسية مخازن ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من قسطنطينوفكا وإيفانو دارييفكا في دونيتسك.

وعلى محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على 130 جنديا.

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير دبابتين في زابوريجيا وثالثة في دونيتسك، بالإضافة إلى العديد من المركبات القتالية وناقلات الجند ومدافع الهاوتزر والمدافع ذاتية الحركة.

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