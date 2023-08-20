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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال الساعات الـ24 الماضية

القوات الروسية
القوات الروسية

قامت القوات الروسية، بالقضاء على أكثر من 900 جندي في أوكرانيا على مختلف المحاور، وصد 8 هجمات على محور زابوريجيا وإسقاط 23 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.

 

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وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي عن سير عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إن القوات الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتم القضاء على 60 عسكريا.

وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.
وفي زابوريجيا، صدت القوات الروسية 8 هجمات شنتها أوكرانيا، وكبدت العدو 135 قتيلا.
كما تم القضاء على حوالي 70 عسكريا أوكرانيا، على محور كراسنو ليمان.

وأضاف الوزارة في بيانها أن القوات الروسية قضت على 30 جنديا ودمرت مستودع ذخيرة، في محور خيرسون.

وفي اتجاه دونيتسك صدت القوات الروسية هجمات الجيش الأوكراني وكبدته 280 جنديا، كما دمرت القوات الروسية مخازن ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من قسطنطينوفكا وإيفانو دارييفكا في دونيتسك.
وعلى محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على 130 جنديا.

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير دبابتين في زابوريجيا وثالثة في دونيتسك، بالإضافة إلى العديد من المركبات القتالية وناقلات الجند ومدافع الهاوتزر والمدافع ذاتية الحركة.

ومن جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد، أن القوات الروسية صدت 3 هجمات شنتها وحدات من الجيش الأوكراني في منطقة كراسني ليمان، مما أدى إلى مصرع ما يقرب من 70 من قوات العدو خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "تم قتل ما يصل إلى 70 فردا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وسيارتين".

وأضاف كوناشينكوف، أن القوات الروسية صدت هجمات الجيش الأوكراني نتيجة الإجراءات الاحترافية لوحدات من مجموعة القتال سنتر في منطقة تورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبالقرب من مستوطنة بيلوجوروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

كما قال كوناشينكوف، إن طائرات ومدفعية مجموعة القتال الغربية الروسية نجحت في صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية فى اتجاه كوبيانسك.

وأوضح: "نجحت الطائرات والمدفعية والوحدات التابعة لمجموعة القتال الغربية الروسية في صد 6 هجمات وهجمات مضادة للعدو بالقرب من أولشانا وسينكوفكا وإيفانوفكا في منطقة خاركوف وكذلك في نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوجانسك الشعبية في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ووفقا له، فقد الجيش الأوكراني ما يصل إلى 60 جندي خلال اليوم الماضي بالإضافة إلى مركبتين مشاة قتاليتين و3 مركبات للأغراض العسكرية ونظام مدفعي Gvozdika مزود بمحرك ومدفع هاوتزر D-30.

 

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