الجرجير أصح خُضار في العالم.. مراكز السيطرة على الأمراض تكشف 6 مفاجآت عنه

أطلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، على الجرجير لقب "الخضار الأكثر صحة في العالم"، نظرًا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الصحية التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

فوائد الجرجير

ووفقًا لما ذكره موقع "eatthis"، نستعرض فيما يلي أبرز فوائد الجرجير الصحية التي تعود على الجسم عند تناوله، وتجبرك على تضمينه في نظامك الغذائي، حسبما أفاد أطباء التغذية.

فوائد الجرجير

1- مضاد للالتهابات

يحتوي الجرجير على مضادات للالتهابات، والتي قد تساعد الجسم على مكافحة الإجهاد التأكسدي، فهو أفضل مصدر لمركب فينثيل أيزوثيوسيانات (PEITC)، والذي تم ربطه بالحد من نمو بعض الخلايا السرطانية.

2- يحتوى على مستويات عالية من فيتامين ك

الجرجير من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك، حيث يحتوي كوب الجرجير على حوالي 85 ميكروجرامًا من فيتامين ك، والكمية اليومية الموصى بها للبالغين حوالي 120 ميكروجرامًا، هذا النبات المائي يحتوي على كمية رائعة من فيتامين K ، وهو عنصر غذائي يساعد على تجلط الدم.

3- دعم صحة القلب

يتكون الجرجير من الفيتامينات والمعادن التي ثبت أنها مفيدة لصحة القلب، فهو خالٍ من الدهون المشبعة وكمية ضئيلة من الصوديوم، وهذان العاملان مهمان عند اختيار الأطعمة التي تدعم صحة القلب، كما يحتوي أيضًا على العناصر الغذائية الدقيقة الثلاثة الرئيسية التي تم التركيز عليها في نظام DASH "داش" الغذائي - الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، يحتوي الجرجير أيضًا على النترات الغذائية ، التي قد تعزز الأوعية الدموية الصحية، وتحسن تدفق الدم، وتساعد في تنظيم ضغط الدم.

4- تعزيز صحة العين

يحتوي الجرجير على مركبات تحمي من تطور التنكس البقعي، وهي مشكلة مرتبطة بالعمر قد تؤثر على شبكية العين، فالجرجير مصدر طبيعي للوتين وزياكسانثين، وهما مركبان يدعمان صحة العين.

5- تعزيز صحة العظام

يوفر الجرجير المعادن الأساسية لعظامك، فهو غنيًا بالمعادن الأساسية التي تعزز صحة العظام المثلى، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.

6- قليل السعرات الحرارية

في حين يمنح الجرجير العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، إلا أنه يستهلك عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية.