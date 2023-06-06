تقي من السرطان.. حضري سلطة الجرجير والباذنجان

ينتمي الجرجير إلى العائلة الكرنبية والتي تشمل خضروات أخرى مثل القرنبيط، والكرنب، والفجل. يتميز الجرجير بأوراقه الصغيرة الدائرية، وله طعم طيب، تفضل الأمهات وضعه بجانب الطعام أو على طبق السلطة الشهية لتفيد صحة أبنائها وفيما يلي نذكر فوائد الجرجير بشيء من التفصيل.

فوائد الجرجير للجسم

تتعدد فوائد الجرجير للجسم، وفيما يلي نذكر أشهرها.

الوقاية من السرطان

تحتوي النباتات من العائلة الكرنبية على مركب الدياندول ميثاين الذي له خصائص وقائية من السرطان، كما تحتوي على مركبات تتحول عند تقطيعها أو مضغها إلى ما يعرف بالايزوثيوسيانات وهي مركبات كيميائية تساعد على الوقاية من سرطان القولون، والرئة، والبروستاتا، والجلد، والثدي من خلال:

حماية الخلايا الطبيعية من الأضرار.

تثبيط المواد الكيميائية المسرطنة.

تثبيط نمو وانتشار الأورام.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

تمتلك الخضروات الصليبية خصائص مضادة للالتهاب، والبكتيريا، والفيروسات، حيث وجد أن مستخلص الجرجير يقلل من الانتفاخ والضرر اللاحق بالأنسجة نتيجة الالتهابات. يحتوي الجرجير على نسب عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من الآثار الضارة للجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي، والذي تم ربطه بتطور العديد من الأمراض المزمنة، مثل السكري، والسرطان، وأمراض القلب.

وجد أن الجرجير مقارنة بغيره من الخضروات الصليبية، يحتوي على أكثر من 40 نوع من مركبات الفلافونيد، وأكبر عدد من الفينولات، وهي مركبات مضادة للأكسدة، والأكثر فاعلية في إزالة والقضاء على الجذور الحرة الضارة.

تعزيز صحة القلب

يقلل تناول الخضروات الصليبية من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16%، وقد يساعد الجرجير على تقليل مستويات الكوليسترول، مما يحسن من صحة القلب، حيث وجد أن مستخلصات الجرجير قللت من مستوى الكوليسترول بشكل عام بنسبة 34%، والكوليسترول الضار بنسبة 53% في الفئران التي تعاني من ارتفاع الكوليسترول.

وتعود فوائد الجرجير في تعزيز صحة القلب أيضاً إلى احتوائه على:

مضادات أكسدة التي تسمى بالكاروتينات، مثل البيتاكاروتين، والزيازانثين، واللوتين، والتي يرتبط انخفاضها في الجسم بتطور أمراض القلب، وارتفاع الضغط، كما أن زيادة نسب هذه المركبات في الجسم يقلل أيضاً من خطر الإصابة بالسكتات القلبية، والجلطات.

النترات التي تعزز من صحة الأوعية الدموية من خلال التقليل من الالتهابات، والتخفيف من صلابتها وسماكتها.

كما وجد أن تناول الأطعمة الغنية بالنترات لها العديد من الفوائد على الأوعية الدموية، مثل تقليل ضغط الدم عن طريق زيادة مستوى أكسيد النيتريك، وتثبيط تجمع الصفائح الدموية، مما يقلل من تجلطات الدم، وتحسين وظائف الخلايا البطانية والمحافظة عليها.

نقدم لكٍ في السطور التالية طريقة تحضير سلطة الجرجير والباذنجان، لتقدمي طبق سلطة مفيد وطيب المذاق.

المقادير

-البصل الابيض : 1 حبة

- طماطم : 2 حبة

- الباذنجان : 3 حبات (مقطع ومقلي)

- الجرجير : حزمة

- الخبز : رغيف

- عصير الليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الكمون : رشّة

- سماق : رشّة

- دبس الرمان : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اغسلي الجرجير ثم قطعيه إلى قطع كبيرة وضعيه في طبق التقديم مع البصل والطماطم واخلطيهم جيداً.

لتحضير الصلصة: اخلطي عصير الليمون، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود، والكمون، والسماق، ودبس الرمان، واسكبيه فوق الخضار واخلطيهم.

للتقديم: أضيفي قطع الباذنجان المحضرة مسبقاً، والخبز المحمص، قبل التقديم مباشرة.