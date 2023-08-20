المتهم بإنهاء حياة زوجته في الجيزة: اتخانقنا فخلصت عليها

كشف المتهم بإنهاء حياة زوجته تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجته، قائلا بإنه أنهى حياتها بعد مشادة بينهما.

وتابع المتهم في التحقيقات التى أجريت معه من قبل رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، أنه أنكر ارتكابه الواقعة في بداية الأمر على أمل عدك كشفها والهروب من المسائلة القانونية، لكن آثار الخنق كانت ظاهرة على رقبتها مما أدى إلى فضح أمره، قائلا ”اتخانقنا فخلصت عليها عشان مبتسمعش كلامي”.

تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة ، وبسؤال (زوج المتوفاة وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفاة)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهمون بقتل كلب ببندقية في الجيزة: صاحبته اللي طلبت مننا

أدلى المتهمون بالتخلص من كلب ببندقية خرطوش في الجيزة بأقوالهم عن الواقعة بعد ضبطهم، وقالوا بأن صاحبة الكلب هي من طلبت منهم التخلص منه بعد عقر فتاة قريبة أحدهم.



وكانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على كلب باستخدام (بندقية خرطوش) بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له وأضافوا بأن مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه ، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح النارى المضبوط على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة الإدارية تعاين موقع وفاة طفلة صعقا بالكهرباء بمصيف بلطيم: لا توجد عوامل أمان وعزل لأسلاك الكهرباء





أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء يوم الجمعة الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠٢٣.

حيث قام المستشار طارق الشرنوبى- القائم بأعمال مدير النيابة، على رأس فريق من السادة أعضاء النيابة ضم كلاً من: مروان القرضاوي- رئيس النيابة، و سمير العشري - رئيس النيابة، و أحمد البوهي - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.

وقد أسفرت المعاينة: عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ مما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء.

وتولت النيابة الإدارية ببلطيم التحقيقات، حيث قام سمير العشري- رئيس النيابة بالاستماع لأقوال كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم "٦" محل الحادث بشاطئ الزهراء لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا علي الأرواح.

وجاري استكمال التحقيقات.

