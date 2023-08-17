الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قيم الحرارة لاتزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى استمرار في تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد.

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نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير.

العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية نهارا، والمحسوسة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، أي أن الأجواء صيفية معتدلة في معظم محافظات الجمهورية”.

