الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية (فيديو)

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قيم الحرارة لاتزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى استمرار في تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد. 

اقرأ أيضا .. طقس المنيا.. ارتفاع في نسبة الرطوبة والصغرى 23 درجة

نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا 

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير.

العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية نهارا، والمحسوسة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، أي أن الأجواء صيفية معتدلة في معظم محافظات الجمهورية”.
 

مواد متعلقة

صحة المنيا .. توقيع الكشف الطبي على 1923 مواطن بديرمواس

تحرير 80 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس سانت كاترين والقاهرة

الأرصاد: البحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة (شاهد)

الأرصاد: تحسن بالأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية (فيديو)