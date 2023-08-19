الأرصاد الجوية : الأقمار الصناعية تكشف تكوين سحب رعدية ممطرة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، حالة الطقس وحالات سقوط الأمطار على عدد من المناطق بالبلاد، مشددة على أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تضهر بعض تكونات للسحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس على جنوب سيناء

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تظهر بعض السحب الممطرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

ناشدت الأرصاد الجوية المواطنين في جنوب سيناء بتوخى الحذر والابتعاد عن مخرات السيول والأودية لضمان سلامة الجميع.

وكشفت الارصاد الجوية عن تشكل سحب رعدية ممطرة جديدة على مناطق من جنوب سيناء، وسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة التي تصل إلى حد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

ويسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد مستمرة في الأجواء الصيفية المعتادة التي نشهدها منذ أيام، بالإضافة إلى أنّ قيم الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

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العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية في الظل، و35 درجة مئوية نتيجة وجود نسب الرطوبة، حيث نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا

وتابعت، أن هذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، لكنها محملة بكميات من بخار الماء، أي تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار، بالإضافة إلى امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة في فترة الصباح التي تساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء.

