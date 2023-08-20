تشيلسي يتعادل مع وست هام في الشوط الأول بـ البريمرليج

انتهى الشوط الأول من مباراة وست هام أمام تشيلسي بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم وست هام في الدقيقة السابعة من عمر الشوط عن طريق المغربي نايف أكرد، حيث نجح اللاعب في استغلال طوله في ركلة الركنية التي لعبها زميله ليرتقي ويضع الكرة برأسه في شباك البلوز.

وعقب إحراز لاعب الشواكيش هدف التقدم تراجع لاعبي وست هام للمناطق الدفاعية، ليسيطر تشيلسي على الكرة.

بينما تعادل كارني تشكوكويميكا لتشيلسي في الدقيقة 28، بعد السيطرة الكبيرة من لاعبي الأزرق في أغلب أوقات الشوط الأول.

وفي الدقيقة 43، أضاع إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي ركلة جزاء، بعدما حصل عليها زميله الإنجليزي رحيم ستيرلينج، بعد إعاقته من قبل مدافع وست هام.

وبدأ ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي، عن تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة، حيث يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

الوسط: إينزو فرنانديز، كونو كالاجر، كارني تشوكويميكا، بن تشيلويل.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون.

بينما بدأ وست هام المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أريولا.

خط الدفاع: كوفال، زوما، نايف أكرد، إيمرسون.

الوسط: وورد بروس، سوتشيك، باكويتا.

خط الهجوم: بوين، أنطونيو، بن رحمة.

ودخل تشيلسي ووست هام بعد تعادلهما في الجولة الأولى من البريميرليج، ليأتي البلوز في المركز الـ 13 برصيد نقطة واحدة، فيما يحل الشواكيشفي المركز الـ 14 بنفس رصيد الأزرق.