تراجع أسعار الدواجن 4 جنيهات.. الفراخ البيضاء بـ68

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023، تراجعا بشكل نسبي، وهبطت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بنحو 4 جنيهات مقارنة بأسعار الدواجن أمس.

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سعر الدواجن للمستهلك

وهبط سعر الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023، بنحو 4 جنيهات تقريبا، ووصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 56 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 66 و68 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن والبيض اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 68 جنيها للكيلو

سعر الدواجن الساسو وصل إلى 95 جنيها للكيلو.

واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيه للكيلو.



سعر الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 155 و160 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض 108 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 112 جنيها.

وسجل سعر البيض الأحمر إلى 110 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 115 جنيها.

وتراجع سعر البيض البلدي إلى 121 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 130 و135 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض 15 جنيها

سعر الكتكوت الساسو 11 جنيها

سعر الكتكوت البلدي 8 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 8 جنيهات

أسعار الأعلاف اليوم

سجل متوسط أسعار الأعلاف 22.5 ألف جنيه للطن.