الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضبط 2.1 طن دواجن ولحوم فاسدة بفيصل والدقي وهضبة الأهرام

بوابة الوفد الإلكترونية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود تمشيط الاسواق و المحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة .

وأطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والتي  أسفرت عن ضبط  ٢.١ طن لحوم و دواجن ومشتقاتهم غير صالحة للاستهلاك الأدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

وشملت الضبطيات ٣٥٠ كيلو مفروم ومقطعات  لحوم    داخل سوبر ماركت بحي العجوزة و ٢٤٠ كيلو دواجن كاملة و مفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي بمحال بحي الدقي و ضبط  ٦٠ كيلو لحوم ضأن  ذبح خارج المجازر الحكومية و٢٨٠ كيلو مقطعات لحوم غير صالحة بمحال بشارع فيصل بحي بولاق الدكرور و ٥٥٠ كيلو مصنعات لحوم  غير صالحة للاستهلاك بمحال بشارع البحر الاعظم بحي جنوب و ١٦٠ كيلو مفروم لحوم غير صالحة بهضبه الأهرام بحي الهرم وضبط تروسيكل به ٤٦٠ كيلو دوبريهات ودهون  وحيوانية غير صالحة بالوراق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد ٧ محاضر مخالفة. 
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بمواصلة جهود  التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

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