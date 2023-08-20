بعد الكشف عن موعد المولد النبوي الشريف.. كيف ترى رسول الله؟

“أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَّع" هذا قول سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في مقداره العظيم الذي اجتباه وخصه به رب السموات والأرض، نذكره كما لم نذكره طول العام ونحن على مشارف الاحتفال بمولده الشريف حيث أكدت الحسابات الفلكية، أن المولد النبوي الشريف الموافق 12 من ربيع الأول لعام 1445 هجرية، يوافق يوم الخميس الـ 27 من سبتمبر المقبل لعام 2023.



الشوق لرسول الله



ويزداد المشتاقين للنبي شوقًا قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيتسأل الكثير كيف السبيل إلى رؤية النبي في المنام؟

فنحن قومًا أمنوا به ولم يروه، وكل ما نملك حلم اليوم انتظارًا للقاء الغد، وفي هذا السياق ترصد بوابة الوفد نصائح العلماء لرؤية نبي الله.





معرفة رسول الله



يوصى العلماء بحسن معرفة نبي الله والعيش في سيرته العطرة وهذا عن طريق قراءة السيرة النبوية على المشايخ والعلماء وهى سيرة لا يمل ناظرها ولا يشبع ولا تنتهي كنوز أسرارها، وفي هذا السياق يزخر الأنترنت بشروحات العديد من العلماء لسيرة الحبيب المصطفى منهم الدكتور على جمعة والشيخ راتب النابلسي وغيرهم.





الصلاة على خير البرية



"إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا" سورة الأحزاب، وثاني ما يوصي به العلماء لرؤية النبي في المنام هو الإكثار من الصلاة على الحبيب، وقد أوصى الدكتور على جمعة بالصلاة على النبي بما لا يقل عن 1000 مرة يوميًا، وهذا بالصيغة المقرب لك، ويذكر أن أكمل الصيغ هي الصيغة الإبراهيمية كما في الصلوات الخمس الفروض

" الْلَّهُم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آَل سَيِّدِنَا مُحَمِّد ،كَمَا صَلَّيْت عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْم وَعَلَى َآَل سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْم ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحمَّدٍ ،كمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إبْرَاهيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إبْرَاهيمَ في العالمينَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".





تعظيم السنة والخدمة



وثالث ما يوصى به تعظيم سنة النبي والعيش بمفهوم الخدمة وهو مساعدة الغير بداية من الأهل والأقارب إلى الغريب ويمتد أثر مساعدتك لكل الأرض مسلمين وغيرهم لأنه نبي العالمين وبعث رحمة لجميع الخلق وفي هذا اقتداء بسنته.

