عمرة المولد النبوي 2023.. الموعد والأسعار

مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف تزداد عمليات البحث عن أسعار عمرة المولد النبوي، إذ يحرص المسلمون على أداء العمرة في ذلك الوقت إحياءً لتلك المناسبة ذات الطابع الديني.

موعد المولد النبوي الشريف 2023

وفقًا للحسابات الفلكية فإن المولد النبوي الشريف 2023، يحل علينا يوم 12 ربيع الأول لعام 1445 هجريًا، والموافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023 حيث يحتفل المسلمون في كافة بقاع العالم بالمناسبة الدينية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في عمرة المولد النبوي 2023

2 صورة شمسية مقاس 4 * 6.

شهادة صحية حديثة.

جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر من تاريخ السفر.

تصريح سفر لمن هم في سن التجنيد للذكور.

موافقة الأب أو الزوج للسيدات دون محرم، وتكون موثقة من الشهر العقاري.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الاقتصادي

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 27500 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 29500 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 33000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ4 نجوم

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 37900 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 41700 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 49000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ5 نجوم

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 42000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 45000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 50000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف السنجل: 90000 جنيه.