موعد إجازة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2023

موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. يحتفل المسلمين بميلاد الرسول صل الله عليه وسلم يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1445 هجريًا والذي يوافق هذا العام يوم 27 سبتمبر 2023.

ويحصل موظفو القطاع العام والخاص في مصر على إجازة رسمية مدفوعة الأجر ويتم تعطيل كافة الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية في موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص.

الإجازة الرسمية الوحيدة في شهر سبتمبر 2023

وتعد هى الإجازة الرسمية الوحيدة في شهر سبتمبر 2023 حيث لم يعد يتبقى سوى إجازة احتفالات نصر أكتوبر يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 وبذلك تنتهي الإجازات الرسمية في العام الجاري 2023.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2023:

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت لاحق أن إجازة المولد النبوي الشريف سوف تكون يوم الأربعاء الموافق الموافق يوم 12 من شهر ربيع الأول الموافق 1445 هجريًا، وهو أيضًا الموافق يوم 27 من شهر سبتمبر لعام 2023 ميلاديًا، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات، وفي المصالح الحكومية، وجميع الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وكافة شركات القطاع العام، وفي شركات قطاع الأعمال العام، وكافة شركات القطاع الخاص.

حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

وكشفت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يعتبر تعظيم واحتفاء وفرحًا بذكرى قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاحتفال به أمر مقطوع بمشروعيته، حيث إنه عنوان لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي من أسس أركان الإيمان.

ولفتت دار الإفتاء المصرية النظر إلى أن الاحتفال يتمثل في تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في المدح والثناء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام.