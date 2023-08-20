النيابة الإدارية تعاين موقع حادث أودى بحياة طفلة في مصيف بلطيم

أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء يوم الجمعة الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠٢٣.

حيث قام المستشار طارق الشرنوبى- القائم بأعمال مدير النيابة، على رأس فريق من السادة أعضاء النابة يرافقهم كلاً من رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.

وقد أسفرت المعاينة: عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ مما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء.

وتولت النيابة الإدارية ببلطيم التحقيقات، حيث قام الأستا سمير العشري- رئيس النيابة بالاستماع لأقوال كلاً من رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم "٦" محل الحادث بشاطئ الزهراء لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا علي الأرواح.