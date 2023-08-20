البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 24.03 نقطة، ليبلغ مستوى 7099.97 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.34%.

البورصة الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية نحو113 مليون سهم، عبر 6705 صفقات نقدية، بقيمة 6ر22 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق البورصة بنحو 52.5 نقطة ليبلغ مستوى 5740.40 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.91% من خلال تداول 56.3 مليون سهم، عبر 2700 صفقة نقدية بقيمة 8 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 17.7 نقطة ليبلغ مستوى 7808.81 نقاط، بنسبة انخفاض بلغت 0.19 %، من خلال تداول 56.7 مليون سهم، عبر 4005 صفقات بقيمة 14.6 مليون دينار كويتي.

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 72.9 نقطة ليبلغ مستوى 5713.53 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.26% من خلال تداول 41.9 مليون سهم عبر 1848 صفقة نقدية بقيمة 7.2 ملايين دينار (نحو 21.9 مليون دولار).

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تباين

بورصة البحرين

أغلق مؤشر بورصة البحرين العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد ، عند مستوى 1,961.75 بارتفاع قدره 9.12 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 760.69 بانخفاض قدره 0.09 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا و593 ألفًا و161 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و153 ألفًا و704 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 55 صفقة،بحسب وكالة الأنباء السعودية.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه ليصل إلى مستوى 1.22 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.6 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع نسبته 0.36% ليبلغ 18033.22 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.35% مسجلاً 3641.45 نقطة، أضاف نحو 0.3% لينهي التعاملات عند مستوى 5369.99 نقطة.