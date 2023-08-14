مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

أغلق المؤشر العام فى بورصة قطر تعاملات خلال، اليوم الاثنين، على انخفاض بـ 69.64 نقطة، أي بنسبة 0.65 %، ليصل إلى مستوى 10708.35 نقاط.

بورصة قطر

وتم خلال جلسة اليوم تداول 150 مليونًا و599 ألفًا و796 سهمًا، بقيمة 385 مليونًا و143 ألفًا و475.164 ريالًا قطريًّا، نتيجة تنفيذ 17194 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على انخفاض

بورصة البحرين

أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم تعاملاته، عند مستوى 1,963.84 نقطة بانخفاض بلغ قدره 9.02 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 763.50 نقطة بانخفاض بلغ قدره 5.62 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة، 3 ملايين و864 ألفًا و650 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونان و94 ألفًا و693 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 114 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4762.42 نقطة منخفضًا بـ 6.4 نقاط وبنسبة 0.14 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4768.87 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و293 ألفًا و588 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 153.3 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 944 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

البورصة الفلسطينية

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.06%، ما يعادل 0.38 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.46 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 380,489 سهمًا، بقيمة إجمالية 632,385 دولارًا، نفّذت من خلال 150 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.4 في المئة، لتصل عند مستوى 2422.77 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.2 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1612 صفقة.

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها في ختام تعاملاتها

البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.6 مليار جنيه ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.6 مليارات جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) على ارتفاع نسبته 0.23% ليبلغ 17897.5 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.99% مسجلًا 3635.21 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.67% لينهي التعاملات عند مستوى 5360.82 نقطة.