هيمنة أمريكية والبحث عن اللقب الأول.. أبرز اللمحات قبل نهائي مونديال السيدات

تبحث سيدات انجلترا وإسبانيا عن اللقب الأول في كأس العالم للسيدات في النسخة الحالية التي تستضيفها مدينة سيدني الاسترالية.

التاريخ يمنح المنتخبان فرصة للانقضاض على لقب المونديال، إذ أن انجلترا وإسبانيا لم يبق لهما التتويج باللقب العالمي، وكانت أبعد نقطة وصل لها منتخب الأسود الثلاثة هي المربع الذهبي والحصول على المركز الثالث في نسخة 2015 والرابع في نسخة 2019، بينما لم يتخط الماتادور دور المجموعات عبر تاريخه سوى في النسخة الماضية بالوصول إلى دور الـ16 لكن أمريكا أطاحت به سريعا.

هيمنة أمريكية

لم تغب شمس منتخب أمريكا للسيدات عن كأس العالم منذ انطلاقها لأول مرة عام 1991، حيث تواجد في المربع الذهبي في النسخة الثمانية على التوالي، وتمتلك أمريكا أربعة ألقاب عالمية وضعتها على رأس قائمة الأكثر تتويجا باللقب عبر التاريخ، كما حصل على الوصافة في نسخة واحدة والمركز الثالث في ثلاث نسخ أخرى.

ويعد منتخب ألمانيا ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بمونديال السيدات والأول على مستوى القارة الأوروبية، حيث توج باللقب مرتين والوصافة مرة واحدة وحصل على المركز الرابع مرتين، ويأتي منتخب النرويج الثالث من حيث التواجد في المركز الذهبي ويحمل في جعبته لقبًا واحدًا وحصل على الوصافة مرة والمركز الرابع مرتين.

لقب أسيوي

منتخب اليابان هو الوحيد من قارة أسيا الذي استطاع التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات كانت في نسخة 2011 على حساب أمريكا، لكنها انتقمت في النسخة التالية ووضعت أحفاد الساموري في الوصافة.

نهائي أوروبي

تنطلق مباراة انجلترا وإسبانيا، في نهائي كأس العالم للسيدأت عند دقات الساعة الواحدة ظهر الأحد، على ملعب استراليا في مدينة سيدني.