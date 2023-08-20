الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبو جريشة: مجلس نصر أبوالحسن عليه حل تلك الأزمة أولًا

علي أبو جريشة
علي أبو جريشة

تحدث علي ابو جريشة رئيس قطاع الكرة في نادي الإسماعيلي عن أزمات الفريق السابقة وخارطة الطريق لحلها تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد برئاسة نصر أبو الحسن.

اقرأ أيضًا..

txt

علي أبوجريشة: مجلس الإسماعيلي الجديد يمثل أمل للجماهير

txt

فوز بطعم الكرمة فهيم عضوًا بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى

 

وقال أبو جريشة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت اليوم الأحد "الاسماعيلي مر بفترة صعبة، لجان معينة، ومجلس إدارة سابق كان غير موفق بسبب أنه لا يملك المعرفة أو القدرة او الناحية الفنية ولم يكن يستمع لأحد، كنا نتحدث ولكن لا أحد يستمع".

 

وأضاف "نبارك للمجلس الجديد برئاسة نصر ابو الحسن الذي سبق له وقاد الاسماعيلي من قبل في ظروف صعبة رحل فيها حسني عبد ربه وهاني سعيد".

 

وواصل "في هذه الفترة شعرت الجماهير بالخوف على النادي بسبب رحيل الاتنين، ولكن في نفس الموسم لعب الاسماعيلي مباراة فاصلة مع الأهلي على لقب الدوري".

 

متابعًا "الاستقرار والناحية المادية عوامل نجاح، مجلس الإدارة الجديد أمامه العديد من المشاكل، وهذه المشاكل كبيرة وليست قليلة".

 

وأردف أبو جريشة "على مجلس الإدارة فتح القيد الدولي أولًا، من أجل حل أزمة إبرام الصفقات وتعويض الراحلين مثل الشامي ومدبولي وباهر المحمدي".

مواد متعلقة

رحيم عبدالحق يقترب من منصب جديد في بورتو

سليمان وهدان : إدارة الزمالك لم تنظر فى رحيل زيزو