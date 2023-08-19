علي أبوجريشة: مجلس الإسماعيلي الجديد يمثل أمل للجماهير

علق علي أبو جريشة، نجم النادي الإسماعيلي الأسبق، على تعيين مجلس إدارة جديد للنادي.

وقال أبوجريشة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " الإسماعيلي بقاله فترة مش مستقر بسبب عدم وجود مجلس إدارة للنادي، ونبارك للمجلس الجديد".

وتابع: "وجود مجلس إدارة للنادي يمثل أمل لجماهير النادي من أجل حل المشاكل التي يعاني منها النادي مثل إيقاف القيد عن الفريق".

وعن تواجده في اللجنة الفنية، قال أبوجريشة: " مهمة اللجنة الفنية كانت تنتهي بتعيين مجلس جديد لنادي الإسماعيلي، ونجحنا في التغلب على الكثير من المشكلات التي واجهتنا".

وأتم: "حاولنا الحفاظ على استقرار الفريق من خلال الإبقاء على قوام الفريق، وهذا ما نجحنا في تنفيذ جزء كبير منه".

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي فوز نصر أبو الحسن برئاسة النادي بداية من اليوم وحتى موسم ٢٠٢٧ القادم .

وكانت انتخابات النادي الإسماعيلي أقيمت اليوم السبت الموافق ١٩ اغسطس الجاري ، فى مقر النادى لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات مقبلة .

وبدأ التسجيل لخوض انتخابات النادي الإسماعيلي فى تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمر حتى الخامسة والنصف مساءً بكشوف الحضور، بموجب بطاقة العضوية أو الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة السلاح، وفى حال اكتمال النصاب القانوني بوجود 20% أو ألف عضو، أيهما أقل من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، يبدأ التصويت داخل 8 لجان فرعية ثم مناقشة جدول الأعمال وفي النهاية يتم الفرز وإعلان النتيجة تحت إشراف قضائي متكامل يضم عشرة مستشارين من هيئة قضايا الدولة.