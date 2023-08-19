فوز بطعم الكرمة فهيم عضوًا بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى

فاز المستشار أحمد فهيم بعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالانتخابات التى أجريت اليوم السبت فى مقر النادي الاسماعيلي بحضور أعضاء الجمعية العمومية

وقال فهيم فى تصريحات خاصة للوفد إن فوزه اليوم بمقدار عودة كرامتى مرة أخرى بعد أن تم اقالتى من اللجنة المعينة لإدارة النادي الاسماعيلي من قبل وزارة الشباب والرياضة عندما طالبت قانونيا بحقوق النادى وجلبها مرة أخرى للنادى تم اقالتى

انتخابات الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي

و توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي من أجل اختيار مجلس إدارة جديد للدراويش خلال الانتخابات التي تقام الآن على ملعب الإسماعيلية وحديقة رضا.

توافد أعضاء الجمعية العمومية للتصويت فى انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الإسماعيلي



وتقدم العديد من الأسماء على الترشح فى انتخابات نادي الإسماعيلي من أجل العودة للطريق الصحيح ووجود مجلس إدارة جديد، لحل الازمات التي يعاني منها النادي خلال السنوات الماضية.

وتقدم على منصب رئاسة نادي الإسماعيلي كل من نصر أبو الحسن والذي كان رئيس للنادي من قبل بجانب علي غيط وسليمان أبو عريضة بينما يتنافس عدد كبير على منصب النائب وأخرين على العضوية فوق وتحت السن.