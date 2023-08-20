وفاة مؤسس Adobe جون وارنوك عن عمر ناهز 82 عامًا

قالت الشركة في بيان في وقت مبكر يوم الأحد، إن جون وارنوك، المؤسس المشارك لشركة Adobe، توفي يوم السبت عن عمر يناهز 82 عامًا.

ولم يكشف عن سبب وفاته.

قال شانتانو ناراين الرئيس التنفيذي لشركة Adobe في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى الموظفين: "إنه يوم حزين لمجتمع Adobe والصناعة التي كان مصدر إلهام لها لعقود من الزمن".



شارك Warnock في تأسيس Adobe في عام 1982 مع Charles Geschke. تقاعد من منصب الرئيس التنفيذي في عام 2000 وكان رئيس مجلس الإدارة، وهو المنصب الذي شاركه مع Geschke، حتى عام 2017.