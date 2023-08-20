التوسع فى الأقمشة الطبية والورق المبلل يعزز قوة المركز المالى لـ«إيكمى»

326% نمواً فى الإيرادات

أرجع عمرو عبدالحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدولية للصناعات الطبية «إيكمى» الطفرة التى سجلتها القوائم المالية للشركة خلال النصف الأول من العام المنتهية فى 30/6/2023 إلى استراتيجية التوسع فى الأنشطة التشغيلية التى انتهجتها الشركة.

قال «عبدالحكيم» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الشركة سجلت قفزة كبيرة فى الإيرادات بنسبة 326%، حيث سجلت 5.158 مليون جنيه، مقابل 1.210 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

كما بلغ صافى الريح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة 373.7 ألف جنيه بنسبة نمو 396% مقابل خسائر بلغت 126.4 ألف جنيه فى نفس الفترة من العام السابق 2022، وبلغ أيضاً مجمل الربح إلى الإيرادات 14% بنسبة نمو 275% عن نفس الفترة أيضاً من العام السابق.

أشار «عبدالحكيم» إلى أن خطط الشركة بالتوسع فى استثمارات وبيع منتجات الأقمشة الطبية غير المنسوجة فى السوق المحلى، بعد تعذر عمليات الاستيراد لمثل هذا المنتج، أسهم بشكل كبير فى تغطية مساحة كبيرة من احتياجات السوق، مما انعكس إيجابيًا على المبيعات، بالإضافة أيضاً إلى التوسع فى تصنيع الورق المبلل «إيكمى» لدى الغير والذى حقق طفرة كبيرة فى المبيعات.

كان «عبدالحكيم» قد توقع نموًا فى الإيرادات والربحية، بعد قيام مصنع «جمصة» بتصنيع المادة الخام للأقمشة الطبية غير المنسوجة.