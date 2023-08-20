موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ساعات وينتهي تسجيل الرغبات أمام الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية، بعدما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مد فترة التسجيل، ليوم واحد لينتهي التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 مساء اليوم الأحد الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري 2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ويغلق فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، ويهيب مكتب تنسيق القبول بالجامعات، بطلاب تنسيق المرحلة الثانية بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الرغبات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

لا نية لمد باب تسجيل

وقال السيد عطا، رئيس مكتب التنسيق، إنه لا نية لمد باب تسجيل الرغبات مرة أخرى أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية، وعلى الطلاب سرعة التسجيل أو تعديل رغباتهم.

المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة

وانطلقت المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء 15 أغسطس الحالى وباجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد 48 ساعة من الانتهاء من التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023، ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد الانتهاء من إعدادها والإعلان عنها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وجاءت خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، كما أوضحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالآتي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.

2- الضغط على خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.

3- اختيار خدمة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

4- كتابة الرقم الجلوس الخاص به للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

5- كتابة الرقم السري الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

6- الضغط على عرض نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .

7- ثم تظهر بطاقة الترشيح موضح بها نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وجميع بيانات الطالب.

8- وبعد ذلك تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.