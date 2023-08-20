لماذا يحدد العلماء الكربون بالألوان مختلفة؟

يهتم العالم دائما بالبحوث والدراسات العلمية للحفاظ على البيئة فى ظل الايام التى نمر بها من تغيرت فى المناخ وارتفاع فى درجات حرارة الارض ، يواصل العلماء وخبراء البيئة حول العالم كشف المزيد من التداعيات المرتبطة، وإن كان بشكل غير مباشر، بظاهرة التغير المناخي، التي أصبحت تطال مختلف أشكال الحياة على كوكبنا.

يستخدم العلماء الالوان لتصنيف الكربون في نقاط مختلفة في دورة الكربون بناءً على وظيفة الكربون وخصائصه وموقعه.

تستعرض الوفد فى السطور التالية الوان الكربون :

الأزرق: الكربون المخزن في نباتات المحيطات والرواسب

الأخضر: الكربون المخزن في النباتات الأرضية

أسود: الكربون المنبعث من حرق الوقود الأحفوري

بني: الكربون الناتج عن الاحتراق غير الكامل للمواد العضوية

الأحمر: الكربون المنطلق من خلال الجزيئات البيولوجية الموجودة على الثلج والجليد والتي تقلل البياض

تسهم هذه المصطلحات القائمة على اللون في فهمنا المتطور لدورة الكربون من خلال نقل التصنيفات التقليدية الواسعة لأنواع الكربون (غالبًا ما تكون بسيطة مثل الكربون غير العضوي مقابل الكربون العضوي)، إلى تعريفات أكثر دقة بناءً على وظيفة الكربون أو السمة أو الموقع.

على سبيل المثال، بعض الألوان (الأزرق والأخضر) تسلط الضوء على دور الكربون في التخفيف من تغير المناخ عن طريق العزل. تؤثر الأنواع الأخرى (الأسود والبني والأحمر) على توازن حرارة الأرض أو تعزز ذوبان الغلاف الجليدي

الكربون الأزرق:

يصف الكربون الأزرق 'الكربون المحتجز في المحيط'، حيث ركز التعريف على أشجار المانغروف، والتي تُعرف على أنها نوع من النظام البيئي الساحلي يحتاج إلى كل من المياه المالحة والفترات الجافة، تخزن أشجار المانغروف الكربون تحت الأرض. وفي هذا الصّدد، تُعُّد إندونيسيا الموطن الأكبر لمساحات شاسعة من أشجار المانغروف التي تخزن ما يصل إلى 3.1 مليار طن من الكربون سنويًا، أو ما يقرب من ثلاثة أضعاف انبعاثات الطيران العالمية..

وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، يتم تداول 83٪ من الكربون العالمي في المحيطات والموائل الساحلية. وعلى الرغم من أن النظم البيئية الساحلية لا تغطي سوى 2٪ من المناطق 'الزرقاء' في العالم، إلا أنها يمكن أن تخزن كمية من الكربون أكثر من نفس مساحة الغابات الأرضية.

وفي هذا الصدّد، تجدُر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، كانت تُعُّد أول دولة تُدرج الكربون الأزرق في مخزونها الوطني لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. تعني هذه الإضافة أن شركاء الحفظ والاستعادة يمكنهم تقديم أرقام موثوقة حول قدرة تخزين الكربون لمشاريعهم الساحلية - وربما تحقيق ربح أيضًا من خلال الأسواق المالية لتجارة الكربون. يذهب الائتمان لإضافة المخزون إلى برنامج الغطاء الأرضي الساحلي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والذي قام بتوثيق بيانات تغير الغطاء الأرضي الساحلي على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

لقد أثار عزل الكربون الأزرق -على وجه الخصوص- اهتمام صناع السياسات وعلماء البيئة كحل للتخفيف من آثار تغير المناخ، لأنه 'ليس له أي آثار سلبية، ويساهم في الحفاظ على الموائل الساحلية؛ حيث إنه عندما تتلف هذه الأنظمة، تنبعث كمية هائلة من الكربون مرة أخرى في الغلاف الجوي، ومن ثمَّ تؤثر على المناخ. لذا فإن حماية الموائل الساحلية واستعادتها هي طريقة جيدة للحد من تغير المناخ. عندما نحمي الكربون في الأنظمة الساحلية، فإننا نحمي البيئات الساحلية الصحية التي توفر العديد من الفوائد الأخرى للأفراد، مثل الفرص الترفيهية، والحماية من العواصف، وموائل الحماية لمصايد الأسماك التجارية والترفيهية.

الكربون الأخضر:

على النقيض من الكربون الأزرق، يعكس الكربون الأخضر 'الكربون الذي تحبسه النظم البيئية البرية'، كما يُشير"كارلوس دوارتي"، الأستاذ في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية، ويدمج الكربون في التربة وداخل الكتلة الحيوية مثل الغابات.

تشير أحواض الكربون الخضراء إلى أحواض الكربون الطبيعية الموجودة على الأرض، وخاصة الأراضي العشبية والأراضي الزراعية والغابات، والمراعي؛ حيث تخزن الأراضي العشبية الكربون في التربة وليس في جذوعها أو أوراقها الخارجية، والتي تكون أكثر عرضة للجفاف أو الحرائق. تجدُر الإشارة إلى مناطق مثل: كاليفورنيا، حيث أصبح الجفاف والحرائق أكثر شيوعًا، تُعتبر الأراضي العشبية خيارًا موثوقًا به لأحواض الكربون.

فضلًا عن أن تحويل الحقول الزراعية إلى أحواض للكربون، يُعد بمثابة استراتيجية تحظى بتغطية كبيرة؛ لأنها يمكن أن تساعد في تقليل صافي انبعاثات الزراعة. ففي أوروبا، يُعد عزل الكربون في المجالات الزراعية جزءًا أساسيًا من استراتيجية المزرعة.

وفي هذا الصدّد، من المقدر أن تمتص الغابات العالمية 7.6 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا - 1.5 مرة أكثر من الانبعاثات السنوية للولايات المتحدة.

الكربون الأسود:

يُعد الكربون الأسود أحد أشهر ألوان الكربون، الذي ينتج من الاحتراق أو الاحتراق غير الكامل للمنتجات البترولية والكتلة الحيوية. إنه المكون الرئيسي لـ 'السخام' الذي ينتج عن حرق البنزين وحرق الديزل. يشكل الكربون الأسود تهديدًا كبيرًا لبيئتنا ويؤدي إلى الاحتباس الحراري. كما أنه مسؤول عن عدد من الأمراض الصحية مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

على سبيل المثال، تم التعرف على الكربون الأسود في البداية بصريًا، ولكن تلاحظ من جانبها، "إيلين دروفيل"، الأستاذة بجامعة كاليفورنيا في إيرفين بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك طيفًا من الكربون ينتج عن طريق حرق الوقود الأحفوري.' وبالمثل، تم تحديد العديد من المركبات العضوية، بما في ذلك بعض المركبات التي يتم إنتاجها بواسطة عمليات ثانوية في الغلاف الجوي.

ما هو واضح لذلك النوع من الكربون هو أنه بالإضافة إلى تقليل جودة الهواء، فإنه يمتص الإشعاع الشمسي في الجزء العلوي من الغلاف الجوي، ويحتفظ بالحرارة ويؤثر على المناخ. ومع ذلك، فإن 'الاهتمام الأخير باستخدام الفحم الحيوي كوسيلة لتخزين الكربون'، كما ذكر دروفيل، أدى إلى بحث أوسع عن الكربون الأسود للتخفيف من تغير المناخ، مما أدى إلى إلقاء الضوء على هذا الكربون الداكن في ضوء أكثر إيجابية.

الكربون البني:

يأتي الكربون البني نتيجة الاحتراق غير السليم للكتلة الحيوية. وهذا يشمل الحطب ونفايات الأعشاب الضارة وما إلى ذلك. يتراكم هذا في الغلاف الجوي للأرض ويشكل غيومًا بنية اللون، ومن ثمَّ تشتت هذه الغيوم ضوء الشمس وبالتالي تقلل من معدل التبخر. هذا بدوره، يؤثر على أنماط هطول الأمطار ويعطل دورة المياه. يمكن أن يكون لهذه الظاهرة تأثير سلبي على الغطاء النباتي والمحاصيل.

الكربون الأحمر:

الكربون الأحمر هو أحدث لون في طيف الكربون. يصف رومان ديال، الأستاذ في جامعة ألاسكا باسيفيك، الولايات المتحدة الأمريكية، اللون الأحمر بأنه صبغة شائعة تنتجها الكائنات الحية الدقيقة في الثلج، ولكن المصطلح يشمل أيضًا أصباغ تمتد من الأصفر إلى الأرجواني.

تمتص هذه الألوان أطوال موجات كبيرة من الضوء الأخضر والأزرق، وتذيب الثلج والجليد، و 'تنتج المياه السائلة الضرورية للحياة، وتحرر العناصر الغذائية (مثل النيتروجين والفوسفور) المرتبطة ببلورات الجليد'

يضيف ديال، أنه على الرغم من أن لقب الكربون الأحمر لم ينتشر بعد، فمن المعروف أن تأثير انخفاض البياض من الأصباغ يزيد من ذوبان الجليد، كما رأينا في القطب الشمالي، مما يحفز زيادة البحث في دور الكائنات الدقيقة والغلاف الجليدي.

أهمية تحديد ألوان الكربون؟

يمكن أن يؤدي تحديد المصطلحات واستخدامها بشكل فعال، إلى تحفيز التقدم والدعوة لأبحاث الكربون، لا سيما عندما، كما يقول دوارتي، 'يتزايد الطلب على الحلول السليمة والفعالة والقائمة على الطبيعة للتخفيف من تغير المناخ. ' هذه الألوان الكربونية هي تعريفات حية، رغم ذلك، تتخطى الحدود التخصصية ويتم توسيعها أو صقلها للتكيف مع المعرفة الجديدة، والأجهزة، واحتياجات السياسة. علاوة على ذلك، تستمر الألوان الجديدة في الظهور، كما يظهر في حالة اللون الأحمر والأزرق المخضر. مع تقدم أبحاث الكربون، يتساءل المرء ما هو اللون التالي للكربون.