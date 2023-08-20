رغم تباين الأداء فى مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية، إلا أن المؤشرات استطاعت أن تتماسك فى العديد من الجلسات وإغلاق التعاملات أدنى 18000 نقطة التى لم يتمكن الثبات أعلاها.

كما نشط عدد من الأسهم وسيطر على التعاملات نتيجة عمليات المضاربات، وهو ما ساعد السوق على النشاط، وسط ارتفاع فى متوسط قيم التداولات، وصلت إلى 2 مليار جنيه فى الجلسة.

نشط أيضاً القطاع المالى بصورة كبيرة، مما انعكس إيجابيًا على أسهم القطاع، المتوقع له انطلاقة قوية فى ظل الأحداث، المتلاحقة المتعلقة بهذه الاسهم، التى عززت عليها المضاربات.

تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسى إيجى أكس 30 خلال تعاملات الأسبوع الجارى فى غضون 400 نقطة.

كما تتوقع «فراج» أن يستهدف مؤشر البورصة الثلاثينى منطقة 18300 نقطة، مدعوما بالأخبار الإيجابية، وذلك فى حالة تجاوز نقطة المقاومة القوية عند مستوى 18000 نقطة، رغم الاستقرار أعلاها لبعض الجلسات.

كما تتوقع أن يكون مستوى 17600 نقطة منطقة دعم، يمكن التصحيح من عند مستواها.

< دعم.. 17600 نقطة

< مقاوم.. 18000 نقطة

< مستهدف.. 18300 نقطة