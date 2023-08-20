عاجل
موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الفلسطينية: خطة تطوير القدس تهدف لتعميق تهويد المدينة وتغيير معالمها

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

 

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، ما وصفته بـ"خطة الاحتلال الإسرائيلي الاستراتيجية لتطوير شرقي القدس"، خطة لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة، بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للمواطنين الفلسطينيين وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس وتعزيز الاستيطان.

txt

أبو ردينة: الاستيطان غير شرعي حسب القرارات الدولية

txt

أبو ردينة: وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال حزمة واحدة لضمان تحقيق السلام والاستقرار

 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه الخطة العنصرية تأتي في ظل استمرار حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولة أسرلتها وإغراقها بالاستيطان من الجهات كافة وعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني، تكريسا لضمها وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أي مفاوضات . 

 

وأكدت الوزارة أنّ هذه الخطة ذات أهداف استعمارية توسعية وعنصرية واضحة، وليست كما تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن ردم الفجوة بين شطري المدينة، بل إنها تسعى من خلالها إلى تعميق عمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين وخلق بيئة طاردة لهم من مدينتهم المقدسة.

مواد متعلقة

الرئيس العراقي يؤكد توسيع آفاق التعاون البنّاء مع الجزائر

جوتيريش يشيد بشجاعة وتفاني عمال الإغاثة في اليوم العالمي للعمل الإنساني

أبو ردينة: وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال حزمة واحدة لضمان تحقيق السلام والاستقرار

مشروع إسرائيل لضم "المحميات الفلسطينية" خطوة لتعزيز الاستيطان