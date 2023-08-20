حار رطب نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مع نشاط للرياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

وعن حالة الملاحة البحرية فمن المتوقع أن يشهد غدًا اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة مع ارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .

وتنشر "بوابة الوفد" بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين على القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.