الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنّه في فترة الصباح الباكر وفي فترات المساء نشعر بالأجواء اللطيفة والصيفية المعتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية اليوم الأحد، أنه في فترة الظهيرة ومع هدوء سرعات الرياح وزيادة فترات سطوع الشمس نشعر بأن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأوضحت أن قيم درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٣ درجة مئوية في الظل، ومع وجود نسب رطوبة في الجو بفترة الظهيرة تكون هذه القيمة 35 أو 36 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه في فترة النهار نشعر بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت أنّه في فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، وبالتالي، فإننا نشعر بالأجواء الصيفية المعتدلة تماما في معظم المحافظات، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط نسبي للرياح في معظم المحافظات في فترات المساء وساعات الليل، وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ويساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء.

وأكدت أن نشاط الرياح سيكون موجودا على خليج السويس وهو ما سيؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، وارتفاع الأمواج سيكون ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، وستكون هذه المنطقة غير مؤهلة تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه كافة، ولكن البحر الأحمر والمتوسط سيكونان مؤهلين تماما ويمكن الاستمتاع بالأجواء هناك.

الأرصاد تكشف درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 33