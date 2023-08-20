نقيب أطباء أسنان مصر يكرم أبناء محافظة البحيرة

نظمت نقابة الأسنان بالبحيرة بقيادة الدكتورة إيناس زغلول ،إحتفالية لتكريم االدكتور هاني جميعه وكيل وزارة المتميزين من أطباء الأسنان، والحاصلين علي دراسات عليا،وأصحاب المعاشات، والمتفوقين من أبناء أطباء الأسنان ، والتى استضافتَها نقابة الأطباء بالبحيرة .

وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور ايهاب هليل نقيب عام أطباء الأسنان بمصر، والدكتورة غاده عماره مدير عام إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالبحيرة، والدكتور محمد الشعيره الأمين العام لنقابة الأسنان بالبحيرة.

وفى كلمته أمام الحضور قام الدكتور هاني جميعة بتهنئة جميع أطباء الأسنان المتميزين، وحثهم على استمرار التدريب والتعليم ، ورفع الكفاءة المستمرة ، وقدم الشكر لأطباء أسنان البحيرة، لحرصهم على التقدم للدراسات العليا، والحصول على درجاتها العلمية المختلفة .

و تم خلال الإحتفالية تكريم أطباء الأسنان الحاصلين على الدراسات العليا من زمالة وماجستير ودبلومات فى جميع تخصصات طب الأسنان .

كما تم تكريم أطباء الأسنان، الذين بلغوا السن القانونية للإحالة للمعاش، كذلك تكريم المتفوقين من أولاد أطباء الأسنان .