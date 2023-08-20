كيف تستخدم تيك توك لمنع التراجع التعلمي بالإجازة

كيف تستخدم تيك توك في الإجازة.. يُرجَّح أنه في كل عام خلال العطلة الصيفية للمدارس، يعاني العديد من الطلاب بما يُعرف بـ"فقدان التعلم"، حيث تبطئ فترة العطلة الروتين المعتاد للدراسة واستيعاب المواد التعليمية اليومية. ولكن في عصر المعلومات الذي نعيش فيه، تتعدّد وتتنوّع الأدوات التي يمكن للأهل والمعلمين التعامل معها لسد هذه الفجوة في ظل غياب الصفوف اليومية، بما في ذلك المنصات الرقمية مثل تيك توك، والتي تعدّ مفيدة وانتقائية في الوقت عينه كوسيلة تعليمية.



تمثّل هذه المنصة المعروفة بمقاطع الفيديو القصيرة والمحتوى الإبداعي أيضاً مركزاً تعليمياً ترفيهياً، وأداة قيّمة للأهل الذين يتطلعون إلى تفاعل أبنائهم مع المحتوى القائم على التعلم والحفاظ على قدراتهم الدراسية خارج فترة الدراسة الرسمية، بحيث يبدأ الشباب العام الدراسي الجديد بنفس المستوى الذي وصلوا إليه في العام الدراسي الفائت.



فالسماح للمراهقين بالاستفادة من المدة التي حددها الآباء لهم أن يقضوها على تيك توك، قد تساعدهم على التفاعل مع الهاشتاجات والموارد التعليمية للمنصة، مما يجعلها طريقة ممتعة لهم لاكتساب مهارة أو لغة معيّنة أثناء فترة الراحة.



تم تصميم محتوى تيك توك التعليمي الترفيهي ليكون غنياً بالمعلومات وممتعاً في الوقت عينه، مما يضمن تدعيم وقت تعلم الشباب بمهارات أو مواهب جديدة بما يشكّل جزءاً ممتعاً من تجربتهم الصيفية، مثل الذهاب إلى مخيم صيفي افتراضي وهم في المنزل. فمن خلال استكشاف مواضيع متنوعة عبر مقاطع فيديو آسرة، يمكن للمراهقين الحفاظ على مستويات من الفضول والتفاعل النشط.



ذلك، ويمكن للأهل والمعلمين الاستفادة من مقاطع الفيديو القصيرة المسلية من تيك توك بشكل إبداعي لتعزيز التعلم المستمر بطريقة ممتعة وجذابة. يعتمد عدد كبير من المبتكرين على منصة تيك توك كوسيلة لمشاركة المحتوى التعليمي. يمكن مثلاً متابعة صانعة المحتوى التاريخي إيلنورا @mdm.elle التي تقدّم معلومات عامة مصطحبةً المتابعين في رحلة عبر الحكايات التاريخية الرائعة من عصور وأساطير مختلفة، من الهند القديمة والصين إلى قصص الإغريق والرومان. أما ماهان @mahanlankarani فقد جعل التعلّم متعةً وهو يأخذ اختبارات الجغرافيا إلى مستوى جديد تماماً من خلال الأسئلة الجذابة والألغاز والمعلومات العامة حول البلدان والعواصم والأعلام وغيرها.



يشارك مدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية معتمد، محمّد @teacher.mu7mad نصائح سهلة وقيمة عن اللغة الإنجليزية، من تحسين المفردات إلى دروس اللفظ والقواعد. أمّا انس شطارة @anastalks، وهو منشئ محتوى متعدد الاهتمامات فيغطي مجموعة من المواضيع، بما في ذلك نصائح Excel المفيدة، وهو يقدم ثروة من الأفكا

ر، من النصائح التقنية ونصائح التمويل الشخصي إلى مناقشات حول الصحة العقلية.

أمّا إذا كنت بحاجة للاستراحة والابتعاد عن المواضيع والأنشطة الذهنية العادية، فيمكن متابعة مدرب اللياقة البدنية والتغذية عاطف صلاح @atef.salah وهو يشارك روتين التمرين ونصائح التغذية ومؤشرات الصحة العامة. من توضيح المعتقدات الخاطئة عن اللياقة البدنية إلى تقديم إرشادات حول المكملات الغذائية، ستساعد مقاطع الفيديو الإعلامية الخاصة به المراهقين على الحفاظ على نشاطهم وصحتهم خلال فصل الصيف. ادخل إلى عالم الفن الرقمي مع جوزيه صليبا @jose_arrt، الذي يركز فقط على المشاهير في مقاطع الفيديو الخاصة به، ويسجل أعماله الفنية والإبداعية، مثل تحويل النجوم إلى دمى باربي.

إحظَ ببعض المرح مع عبدالله علوي @abdullah__alawi فيما يجمع بين الفكاهة والاتجاهات الرائجة لتقديم النصائح الحياتية. من معالجة التسويف إلى تحسين جودة النوم، تقدم مقاطعه المرحة أفكاراً قيّمة مدعومة بالدراسات والتقارير.

لاكتشاف المحتوى التعليمي على تيك توك، يمكن للأهل استكشاف الهاشتاجات الرائجة التي تركز على التعلم. تتضمن بعض الهاشتاجات التعليمية الشائعة الرجوعللدراسة# جاهزينللدراسة# حياة_بصحة# و علمني#. وبمتابعة الهاشتاجات هذه، يمكن للأهل تنظيم صفحة لك مليئة بالمحتوى التعليمي الذي يتوافق مع اهتمامات المراهقين واحتياجاتهم الأكاديمية.

لكنّ منصة تيك توك لا تقتصر على مشاهدة مقاطع الفيديو فحسب بل تدعو إلى المشاركة! يمتد نهج اللعب للمنصة الرقمية إلى المجال التعليمي، مما يخلق تجارب تعليمية تفاعلية للمستخدمين المراهقين. على سبيل المثال، يشجع هاشتاج #ScienceExperimentChallenge المراهقين على إجراء تجارب علمية سهلة في المنزل ومشاركة النتائج مع الآخرين. ويشجع هاشتاج #BookTok القراءة من خلال جعل المستخدمين يقترحون كتبهم المفضلة ويعلّقون عليها. يمكن للأهل حتى وضع تحدٍّ لأبنائهم المراهقين لتعلم لغة جديدة خلال فصل الصيف، باستخدام الهاشتجات ذات الصلة مثل #languagelearning و#learninglanguages. وتحفز هذه التحديات المراهقين على الترابط من خلال المشاركة في أنشطة التعلم وبناء شعور اجتماعي حول المحتوى التعليمي.

يشارك مستخدمو تيك توك أيضاً العديد من "مشاريع افعلها بنفسك" (DIY) وأنشطة التعلم العملي التي يمكن للأهل تكرارها بسهولة في المنزل. من المشاريع الفنية إلى التجارب العلمية، توفر مقاطع الفيديو هذه إرشادات خطوة بخطوة يمكن أن تلهم المراهقين لاستكشاف إبداعهم وفضولهم. بعض الهاشتاجات الرائعة لاكتشاف هذه الأنشطة الجذابة تشمل مثلاً #DIYProjects و#HandsOnLearning. يُعدّ هاشتاج نصايح تيك توك# التابع للمنصة طريقة أخرى سهلة لتحديث نفسك، سواء كان ذلك من خلال حِيَل الحياة اليومية أو نصيحة احترافية يحتاج الجميع إلى معرفتها.

أما لجهة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، فإن تيك توك تمثّل ملتقى غنياً يحتضن صانعي المحتوى الذين يقدّمون المعلومات الهامة والمحتوى الجذاب. على سبيل المثال، يقوم حسن الموسوي @karboonish ، بإجراء تجارب علمية آسرة، وحيل محيِّرة للعقل، واكتشافات علمية مثيرة للاهتمام ويستكشف الحيَل الشائعة. وبالمثل، يجعل Guinness and Math Guy الرياضيات ممتعة ومتاحة للجميع، ويكشف أسرار الهندسة، وعلم المثلثات، والجبر، والأسس، والأعداد الصحيحة، وأسئلة SAT وGMAT، والمزيد من خلال مقاطع الفيديو الجذابة الخاصة به، مع جرعة جيدة من الكوميديا. انطلِق في رحلة كونية مع د. محمد قاسم @moqasem، الذي يتعمق في عجائب الفضاء والتكنولوجيا. من تجارب الفيزياء إلى أسرار الكون، توفر مقاطع الفيديو الخاصة به مرئيات رائعة. تجعل هذه الحسابات مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المعقدة ممتعة ويمكن الوصول إليها للمستخدمين المهتمين بالتعلم.

يتفوق منشئو المحتوى على تيك توك في سرد القصص وإحياء التاريخ من خلال الروايات الجذابة. باستخدام المرئيات الإبداعية والرسوم المتحركة وتقنيات سرد القصص، فإنهم يجعلون الأحداث والشخصيات التاريخية أكثر قُرباً وإثارةً للاهتمام للمستخدمين. تعد الهاشتاجات مثل #HistoryTikTok و #StorytimeTikTok موارد ممتازة للعثور على محتوى قائم على التاريخ يثقف ويسلي في وقت واحد، في حين أن اتعلمعليتيك_توك# يشكّل كنزاً حقيقياً من مقاطع الفيديو التعليمية.

وإذا كنت لن تغادر البلد في عطلة هذا الصيف، ولكنك ترغب في اختبار تاريخ العالم وثقافته، فيمكنك الاعتماد على تيك توك! يقدم المبدعون جولات افتراضية في المتاحف، ويشاركون المعروضات والتحف الرائعة من المتاحف الشهيرة في جميع أنحاء العالم. ما عليك سوى البحث عن "جولة متحف افتراضية" أو استكشاف هاشتاج #virtualtour وستتمكن من الوصول إلى ثروة من المعلومات عن السفر والثقافة في متناول يدك.

بفضل طبيعتها التفاعلية والمرئية، تتمتع منصة تيك توك بالقدرة على تحويل العطلة الصيفية إلى فترة من التحفيز الفكري المستمر والنمو لمراهقينا. من خلال تبني إمكانات المنصة في نقل الأفكار والمهارات الجديدة، يمكن للأهل الاستفادة بثقة من تيك توك لضمان عدم توقف المراهقين عن التعلم، حتى خلال العطلة الصيفية.