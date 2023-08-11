تحد على تيك توك يثير الرعب في لندن (فيديو)

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على 9 أشخاص في أعقاب انتشار تحدي على موقع “تيك توك” يستهدف التخطيط لجريمة جماعية والفوضى في شارع أكسفورد بالعاصمة لندن.

وأصدرت شرطة العاصمة، 34 أمر تفريق، ما يمنح الشرطة صلاحيات إضافية لتفريق الجماعات، إذ يعتقدون أن سلوكهم يسبب إزعاجًا أو مضايقة أو ضائقة.

وجرى اقتياد شابين بعيدًا عن مكان قريب من مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة مكبلين بالأصفاد ، بالقرب من متجر يشاع أنه هدف الاضطرابات.

وقالت القوة: "ألقي القبض على 4 اشخاص للاشتباه في مخالفتهم أمر الفض، واعتقل شخص للاشتباه في ذهابه تجهيزا للسرقة ، واعتقال شخص للاشتباه في اعتدائه على ضابط شرطة ، واعتقال شخص للاشتباه في أمر عام. جريمة.

“في وقت سابق ألقى الضباط القبض على شخصين في إسيكس بتهمة التآمر لارتكاب سرقة بعد نشر منشورات على ”تيك توك".

انتشار مكثف للشرطة في شوارع لندن بعد انتشار تحدي تيك توك

كان هناك تواجد متزايد للشرطة في سيرك أوكسفورد بعد تداول مقاطع فيديو ومنشورات “تيك توك” و"سناب شات"، ما يشير إلى اجتماع مجموعة في متجر في شارع التسوق المزدحم.

أغلقت المتاجر القريبة ، بما في ذلك أخصائي بصريات وصيدلية ، أبوابها لفترة وجيزة بعد الساعة الثالثة مساءً يوم الأربعاء ، حيث تجمعت الحشود في الشارع المزدحم.

قبضت الشرطة على الرجلين ، أحدهما يرتدي سترة خضراء والآخر يرتدي بدلة رياضية رمادية ، قبل تكبيل أيديهما.

وتوقفت حركة المرور في الشارع المزدحم مؤقتا إلى أن تمكن أربعة من راكض الشرطة إلى جانب أفراد الأمن من تفريق المتفرجين.

وانتشر عناصر الشرطة والأمن بشكل مكثف في شارع التسوق الشعبي استعدادًا للاضطراب ، بعد انتشار شائعات عن اضطراب مخطط له عبر "تيك توك".

شارع أكسفورد هو أكثر شوارع التسوق ازدحامًا في أوروبا ، حيث يزوره حوالي نصف مليون زائر يوميًا.

في وقت سابق قال رئيس البلدية صادق خان: "أنا قلق بشأن هذا الهراء الذي رأيناه على TikTok وهو يشجع الناس على الذهاب إلى شارع أكسفورد.

"تتفهم الشرطة سبب إغراء بعض الأشخاص بالذهاب إلى هذا الجزء من لندن بسبب TikTok.