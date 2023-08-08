شبيه "ماسك" الصيني يخوض معركة مع "مارك" على "تيك توك"

استغل الصيني ييلونج ما الشبه الكبير بينه وإيلون ماسك في نشر فيديوهات على منصة "تيك توك"، وآخرها عن النزال ضد مارك زوكربيرج.

وحقق ييلونج ما شعبية كبيرة على الإنترنت لتشابه ملامحه مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

ونشر شبيه ماسك الصيني مؤخرا فيديو طريف يظهر فيه مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقا يحمل صورة مارك زوكربيرج.

وحظي الفيديو بتعليقات كثيرة، حيث استغرب مشاهدوه الشبه الكبير بين ييلونج ما وماسك الذي سبق أن غرد مرة قائلا: "أود أن أرى هذا الرجل إن كان حقيقيا"، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

و أكد ماسك أنه قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية قبل خوض "نزال داخل قفص" مقترح، ضد زوكربيرج.

ومن غير الواضح ما إذا كان النزال البدني سيحدث بالفعل أم لا، لكن ماسك ومارك واصلا حشد الاهتمام بالنزال المحتمل، حيث قال ماسك، يوم الأحد، إن القتال سيتم بثه على الهواء مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يمتلكه "إكس" والذي كان يعرف في السابق باسم "تويتر".

وأضاف "ماسك" أن عائدات النزال ستخصص لمؤسسة خيرية لقدامى المحاربين.

ورد "مارك"عبر حسابه على موقع "ثريدز" للتواصل الاجتماعي، قائلا: "ألا ينبغي أن نستخدم منصة أكثر موثوقية يمكنها بالفعل جمع الأموال للأعمال الخيرية؟".