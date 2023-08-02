تعليق تيك توك في السنغال حتى إشعار آخر

أوقفت السلطات السنغالية تطبيق تيك توك الأربعاء حتى "إشعار آخر" بسبب نشر رسائل "كراهية وتخريبية" عقب احتجاجات على سجن المعارض عثمان سونكو يوم الإثنين.

ليس تيك توك فحسب فلقد قطعوا بالفعل الوصول إلى الإنترنت على الهواتف المحمولة يوم الإثنين للأسباب نفسها.

وقال موسى بوكار ثيام، وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي، في بيان: "لقد لوحظ أن تطبيق تيك توك TikTok هو الشبكة الاجتماعية التي يفضلها الأشخاص ذوو النوايا السيئة لنشر رسائل كراهية وتخريبية تهدد استقرار البلاد".

أثار اعتقال سونكو يوم الإثنين بتهم مختلفة، بما في ذلك الدعوة إلى التمرد، الاحتجاجات، وقتل ثلاثة أشخاص في جنوب البلاد وفي ضواحي داكار.

قُتل شخصان آخران يوم الثلاثاء في داكار في هجوم بعبوة حارقة على الحافلة التي كانوا يستقلونها، من دون إثبات أية صلة واضحة بين الهجوم على الحافلة والاحتجاج على سجن السيد سونكو.

نددت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين بالقيود المفروضة على الإنترنت ووصفتها بأنها هجوم على حرية المعلومات ودعت السلطات إلى إعادة الإنترنت.

مع هذا الإجراء الثالث، الذي يأتي على رأس إدانتين أخريين، فإن سونكو، المرشح المعلن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، يخاطر، وفقًا لخبراء قانونيين، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و20 عامًا.

وحُكم على السياسي، الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، في الأول من يونيو في قضية أخرى بالسجن لمدة عامين، وأثارت إدانته أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، والتي خلفت 16 قتيلًا بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.