فشل محادثات إيكواس مع المجلس العسكري في النيجر

غادر وفد إيكواس النيجر إلى أبوجا بعد فشل المحادثات مع المجلس العسكري، الذي يسيطر على البلاد بعد الانقلاب على الرئيس وحبسه.

وعرض وفد إيكواس، على المجلس العسكري ترك السلطة مع تعهد بعدم الملاحقة، لكنه لم يوافق، وفق نبأ عاجل نشرته قناة "العربية" اليوم.

تفاصيل أزمة النيجر

فوجئ المجلس العسكري في النيجر، العالم أجمع بإعلان عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

وفق مجلة تايم الأمريكية، فإنه إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه بازوم عقوبة الإعدام، وفقًا لقانون العقوبات في النيجر.

قال المجلس العسكري، إنهم منفتحون على الحوار مع دول غرب إفريقيا لحل الأزمة المتصاعدة.

ندد النظام الحاكم بعقوبات إيكواس "غير القانونية واللاإنسانية والمهينة".

يتزايد الضغط الدولي على المجلس العسكري لإطلاق سراح بازوم وإعادته للحكم.

أعطت مجموعة "إيكواس" النظام مهلة 7 أيام لإعادة بازوم وهددت بالقوة العسكرية إذا لم يحدث ذلك، لكن مرّ الموعد النهائي دون أي إجراء من أي من الجانبين.

في مذكرة لقوات الأمن السنغالية، اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، أمرت "بإعادة التجميع" من القواعد في السنغال كجزء من مساهمتها في مهمة الإيكواس في النيجر، لكن ليس من الواضح ما الذي أمر بالتحرك، أو وجهة تلك القوات.

يوم الأحد، تعرضت قوات الأمن النيجيرية لكمين من قبل مقاتلين يعتقد أنهم مع تنظيم داعش الإرهابي الذين هاجموهم على عشرات الدراجات النارية.