متحدث الكنيسة يكشف تطورات الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس (تفاصيل)

تداولت في الآونة الأخيرة الصفحات الإلكترونية أخبارًا عن الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذي أعلنت الكنيسة أمس تعرضه لوعكة صحية بسيطة وإصابته بالعصب السابع.

صرَّح القمص موسي إبراهيم يعقوب، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حول تطورات حالة البابا تواضروس، وكشف أنه بخير وما تعرض له من وعكة صحية كان أمرًا بسيطًا، قائلًا: "كنا حريصين على توصيف الوضع بدقة من أجل طمأنة الجميع ولا يوجد تطورات في الحالة".



أضاف متحدث الكنيسة أن البابا كان في النمسا وأجرى الفحوصات الدورية الروتينية، وهذا يؤشر أنه لا علاقة بين الحالة التي كان عليها في قداس عيد الميلاد، والذي تعرض له اليوم من وعكة صحية.



أوضح أنه تعرض لوعكة صحية طارئة وحالته الصحية مستقرة، مضيفًا: "البابا مستمر في استقبال الأفراد حسب الأجندة المحددة مسبقًا لكن اللي تم إيقافه لبضعة أيام هو الاجتماعات الرعوية على اعتبار أن من أساسيات العلاج الراحة".

البابا تواضروس يجري فحوصات طبية بصورة دقيقة:

أعلنت الكنيسة عن حالة البابا قبل ساعات من اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي والتي أفادت بإجراء الفحوصات الطبية بصورة دقيقة، كشفت عن إصابته ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا أعلنت خلاله تأجيل أي اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا.



جاءت هذه الفحوصات عقب ترأس قداسة البابا تواضروس قداس عيد حلول الروح القدس المعروف كنسيًا بـ"عيد العنصرة" ذلك في كنج مريوط.

بعد ساعات من الجلسة العامة مع أعضاء المجمع المقدس بوادي النطرون والتي جاءت بعد سلسلة احتفالات بخصوص ذكرى دخول المسيح أرض مصر.