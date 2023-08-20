تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 63 طالبًا وطالبة، امتحان مادتي اللغة الاجنبية الثانية، وأداء 156 طالبًا وطالبة امتحان مادة التربية الوطنية، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، ولم تتلق غرف العمليات أي مخالفة أو شكاوى.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب والطالبات امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.